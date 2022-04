Capitão Wagner diz que campanha não fará agressões: "(Não vamos) criticar Ciro fazendo o mesmo"

O deputado federal Capitão Wagner, pré-candidato a governador do Ceará, disse estar preocupado com o radicalismo na próxima eleição e garantiu que a campanha dele não fará agressões. "Quem acha que a gente vai tratar debate com baixaria. Aqui ninguém vai falar da mãe de ninguém. Nós temos nível", afirmou em Sobral, durante encontro regional do União Brasil, partido presidido por ele no Ceará.

"Ninguém conquista o voto de ninguém esculhambando ou falando mal", afirmou. "É muito bonito criticar o Ciro (Gomes) que tá usando palavra de baixo calão, e fazendo o mesmo", apontou.

"Estou pedindo a Deus todo dia que a eleição aconteça em paz", destacou.

Wagner disse acreditar que a eleição será decidida em primeiro turno. E ironizou a disputa interna do PDT, segundo ele, para escolher "o poste".

