Concurso para professor de Fortaleza: Projeto é enviado à Câmara nesta sexta, 8

O Projeto de Lei que permitirá a criação de duas mil vagas em Fortaleza para a realização de um concurso público para professores da rede municipal foi enviado à Camara de Vereadores na tarde desta sexta-feira, 8. A informação foi anunciada pelo prefeito José Sarto (PDT), em publicação nas redes sociais.

"Como já havia anunciado na última semana, logo após aprovação do Legislativo, já publicaremos o edital de seleção. O certame é mais uma demonstração do esforço do Município em expandir a oferta de vagas e garantir a valorização profissional", escreveu ele.

Sobre o assunto Secretário nega existência de "quartos de tortura" em terminais; "descabido e infundado"

Período chuvoso aumenta risco de leptospirose em Fortaleza; saiba como se proteger

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute), após envio do Projeto à Câmara, a próxima fase do cronograma será a licitação das instituições responsáveis pela realização das provas e divulgação do edital.



As outras fases, conforme divulgado pelo O POVO, serão compostas pelas inscrições do concurso, realização das provas, divulgação dos resultados e convocação dos professores. O Sindiute prevê que as provas sejam realizadas em setembro deste ano, com a divulgação do resultado em novembro, e a convocação em dezembro.

A expectativa é que o ano letivo de 2023 já comece com a atuação dos novos professores aprovados no certame.

Tags