Academia Enem: inscrições para 12 mil vagas estão abertas

Com a volta de aulões no Ginásio Paulo Sarasate e multiplataforma online, a Academia Enem, projeto da Prefeitura de Fortaleza, está com inscrições abertas para 12 mil vagas. As inscrições acontecem de 26 de abril até 3 de maio pelo portal da Academia Enem.

Através das redes sociais, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, disse que a plataforma on-line "Descomplica" reunirá os principais professores do País. "

