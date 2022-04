Concurso para UVA tem edital publicado com 145 vagas e salários de R$ 11,2 mil

As vagas serão distribuídas em 20 áreas do conhecimento. As inscrições ocorrerão entre os dias 10 e 20 de maio

Com 145 vagas para professores de 20 áreas do conhecimento, o edital do concurso público para Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA), no Ceará, garante salários de até R$ 11,2 mil. As inscrições estão previstas para começarem daqui a 15 dias, conforme o documento, interessados poderão se inscrever entre os dias 10 e 20 de maio deste ano.

Seleção havia sido revelada pelo então governador do Estado, Camilo Santana (PT) ainda em 2021, e faz parte de uma política de interiorização do ensino superior. Além da UVA, a Universidade Estadual do Ceará (Uece) e a Universidade Regional do Cariri (Urca) também terão seleções com 365 e 184 vagas respectivamente.

Os professores selecionados serão alocados nos municípios de Sobral, São Benedito, Acaraú e Camocim. A remuneração vária de acordo com a classe de caga profissional, sendo:

Professor Auxiliar - R$ 5.717,99



- R$ 5.717,99 Professor Assistente - R$ 7.767,94



- R$ 7.767,94 Professor Adjunto - R$ 11.237,96

Como vai ser o concurso para professor da Uva, no Ceará?

O concurso será coordenado e executado pela Comissão Executiva do Processo Seletivo da Universidade Estadual Vale do Acaraú (CEPS/UVA). Todas as informações referentes ao concursos serão disponibilizadas exclusivamente por meio só site da comissão, em: <http://concursos.uvanet.br/>

"A prova escrita será aplicada somente em Sobral, em data, local e horário a serem divulgados na internet", acrescenta o edital do concurso. O processo seletivo irá ocorrer em três etapas, sendo duas de caráter eliminatório e classificatório e, por fim, uma apenas com intuito classificatório. Sendo elas:

1ª Fase – Prova Escrita Dissertativa (eliminatória e classificatória)

– Prova Escrita Dissertativa (eliminatória e classificatória) 2ª Fase – Prova Didática (eliminatória e classificatória)

– Prova Didática (eliminatória e classificatória) 3ª Fase – Prova de Títulos (classificatória)

Regras das inscrições para concurso da UVA

As inscrições serão feitas exclusivamente via internet entre 10 e 20 de maio e somente serão aceitas após comprovação do pagamento de taxa de R$ 250 para todos os candidatos.

O boleto da taxa deverá ser impresso até o último dia das inscrições e pago, no máximo até dois dias depois.

A taxa deverá ser paga, obrigatoriamente, em uma agência bancária de qualquer instituição financeira

O candidato que necessitar de condição especial para realização das provas deverá solicitá-la, por escrito, durante o período das inscrições, através do e-mail [email protected]

Quem terá direito a isenção da taxa de inscrição do concurso da UVA?

Os pedidos de isenção deverão ser solicitados nos dois primeiros dias do período de inscrição no concurso público com envio, em PDF, da documentação necessária para comprovar que o(a) candidato(a) se enquadro em um dos seguintes perfis:

Servidores Público do Estado do Ceará

Doadores de sangue, comprovando ter realizado no mínimo duas doações no último ano, mediante apresentação de Certidão fornecida pelo Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Ceará

Egressos de entidades de ensino público, deficiente ou candidato cuja família receba renda de até 2 salários-mínimos

Aqueles considerados hipossuficiente, abaixo da linha da pobreza, conforme regulamenta a Lei Estadual nº 14.859 de 28/12/2010, sendo documentos comprobatórios:

I - fatura de energia elétrica que demonstre o consumo de até 80 kwh mensais;

II - fatura de água que demonstre o consumo de até 10 metros cúbicos mensais;

III - comprovante de inscrição em benefícios assistenciais do Governo Federal;

IV - comprovante de obtenção de rendimento mensal inferior a meio salário-mínimo por membro do núcleo familiar.

Quais os requisitos do concurso para professor da UVA, no Ceará?

Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou ter nacionalidade portuguesa e estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses ou, ainda, ser estrangeiro com visto permanente.



Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (esta última para candidatos do sexo masculino).



Ter concluído curso reconhecido de bacharelado ou licenciatura plena, fornecido por instituição de ensino superior brasileira credenciada ou regularmente revalidado, se obtido em instituição estrangeira.



Ter a titulação mínima exigida para o setor de estudo de opção do candidato (disponível no anexo I do edital).



Satisfazer outras exigências e/ou apresentar outros documentos que se fizerem necessários na posse do cargo.

Não registrar antecedentes criminais impeditivos do exercício das atribuições para as quais for selecionado.

Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os casos previstos na Constituição Federal

Como serão distribuídas as vagas?

O edital reserva de 5% das 145 vagas, equivalente a 8 cargos, para candidatos com deficiência. Estes, pelas normas da seleção, deverão, no ato da inscrição, enviar laudo médico atestando a deficiência.

Além disso, outros 20%, representando 29 vagas, serão reservados para pessoas autodeclaradas pretas. As demais vagas serão disponibilizadas para ampla concorrência.

Quais as áreas do concurso para professor da UVA, no Ceará?

Administração



Agronomia



Ciências Biológicas



Ciências Contábeis



Ciências da Computação



Ciências Sociais



Direito



Educação Física



Enfermagem



Engenharia Civil



Engenharia de Pesca



Filosofia



Física



Geografia



História



Letras



Matemática



Pedagogia



Química



Zootecnia

