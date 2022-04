Concurso para 2 mil professores de Fortaleza deve ser aprovado em até 20 dias

A Câmara Municipal de Fortaleza deve votar nas próximas semanas o projeto de lei que prevê concurso público para dois mil professores da rede municipal de ensino. O líder do prefeito José Sarto (PDT) na Câmara de Fortaleza, vereador Gabriel Rolim (PDT), disse que o projeto chega para votação na Casa esta semana. Conforme o parlamentar, o texto deve ser apreciado nos próximos dias e aprovado, já com a sanção do prefeito, em cerca de "20 dias".

"A gente deve votar, apreciar nos próximos dias, que é uma pauta importantíssima. O governo tem feito um esforço muito grande para investir, para continuar os investimentos em educação", afirmou o vereador, durante participação no programa Jogo Político, do O POVO, nessa terça-feira, 12.

"Chegou à Câmara esta semana, a gente deve tratar na próxima semana. Acredito que aí, em 20 dias, a gente deve ter isso aprovado", disse ainda. "Esse projeto é a menina dos olhos do nosso grupo político, do PDT", completou.

O projeto que permitirá a criação de duas mil vagas para a realização de um concurso público para professores foi anunciado pela Prefeitura de Fortaleza no último dia 30. A informação foi divulgada pelo prefeito José Sarto, em transmissão pelas redes sociais.

De acordo com Sarto, após aprovação do Legislativo, o edital da seleção será publicado. “Isso é parte do nosso compromisso com a expansão de vagas e com a valorização profissional, que inclui também ações de qualificação dos nossos trabalhadores”, disse o prefeito ao lado da secretária da Educação de Fortaleza, Dalila Saldanha, e da secretária municipal das Finanças, Flávia Teixeira.

A Prefeitura de Fortaleza também estuda um concurso para Guarda Municipal, com previsão de 1050 vagas, ainda para 2022. A iniciativa foi destacada pelo vereador durante entrevista e a assessoria da Prefeitura confirma que o impacto financeiro já está sendo avaliado.

