Valim defende continuidade de Izolda: "Quero quem dá coisas concretas, não só conversas"

O prefeito do segundo maior município do Estado destacou investimentos em Caucaia, apesar de ele ter sido eleito pela oposição

Durante evento em Caucaia, o prefeito do município da Região Metropolitana de Fortaleza, Vitor Valim (Pros), reafirmou seu apoio à governadora Izolda Cela (PDT), destacando investimentos do Executivo estadual na cidade. O gestor foi eleito por um partido de oposição, o Pros, que na época era comandado por Capitão Wagner (hoje no União Brasil). Na eleição de 2020, o ex-governador Camilo Santana apoiava o então prefeito Naumi Amorim (PSD), derrotado por Valim. Contudo, o prefeito se aproximou de Camilo. Ele afirmou que foram executados diversos investimentos na cidade a despeito de diferenças partidárias e ideológicas.

"Todo prefeito que gosta da sua terra e gosta do seu povo, gosta de quem trata bem o seu povo e a sua terra. Então, este governo que aí está, que não olhou ideologia partidária ou as questões eleitorais, sempre tratou Caucaia com isenção, então quem trata bem o meu povo, é lá onde está o meu coração", disse, durante inauguração de areninha e assinatura de ordem de serviço para ampliação da rede de abastecimento de Caucaia.

Valim, que tem usado tom bastante elogioso sempre ao se referir à governadora e ao trabalho dela. "Eu não posso ser ingrato com um governo que vem sempre ajudando, eu como prefeito que gosto do meu povo e gosto da minha cidade, quero realmente a continuidade de quem trata bem e dá coisas concretas, e não só conversas. Eu vivo no presente, e como prefeito quero a continuidade de uma pessoa que trata bem e cuida do meu povo", afirmou.

Para o prefeito de Caucaia, a pedetista "já mostrou a sua firmeza como gestora, como também a sutileza que só a mulher tem", disse, defendendo que Izolda dispute a reeleição.

"É o que o Estado está precisando. Nesse momento o gestor que quer o desenvolvimento da sua cidade, que gosta do seu povo, quer que realmente a governadora Izolda e esse projeto continue no estado do Ceará", declarou.

O evento que ocorreu na tarde desta segunda, 25, inaugurou uma Areninha e a ordem de serviço de sistema de abastecimento d’água e Centro de Educação Infantil (CEI).

Na ocasião, questionada sobre o apoio, Izolda agradeceu. "Na verdade o prefeito Valim se refere a mim e ao meu trabalho de uma forma muito honrosa, muito generosa, eu já agradeci às palavras dele. O compromisso de fazer um trabalho da melhor maneira possível é algo que realmente me move e com certeza os cearenses vão ter de mim esse esforço e esse empenho ao longo desse tempo em que eu tenho".

