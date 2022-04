Izolda se reúne com deputados pela 1ª vez e planeja encontros individuais

A governadora Izolda Cela (PDT) se reuniu pela primeira vez com deputados estaduais e federais aliados desde que assumiu o Palácio da Abolição, em 2 de abril. O encontro aconteceu na tarde desta segunda-feira, 25, na sede do Governo, por volta de 13 horas, e teve duração de pouco mais de uma hora.

O intuito da reunião foi estreitar as relações com os parlamentares e discutir a continuidade dos projetos conduzidos pelo ex-governador Camilo Santana (PT). Estiveram presentes 48 parlamentares. Na ocasião, discursaram a governadora, o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT), e o coordenador da bancada federal, deputado Junior Mano (PL).

Dedicada à agenda de inaugurações, Izolda começa agora a fazer acenos ao Poder Legislativo. Esta foi até aqui a principal incursão pública da governadora na articulação política. Ela agora planeja se reunir com cada parlamentar individualmente a partir da próxima semana.

No encontro de hoje, a governadora falou de eleições e se colocou à disposição dos parlamentares nos pleitos. Ela alertou ainda sobre prazos de convênios neste ano eleitoral. A partir do meio do ano, o Estado fica impedido de firmar novos convênios.

"Com este encontro, (Izolda) deu mais uma demonstração de respeito aos demais poderes, deixando claro que aposta na continuidade de um governo sólido e de diálogo, para construir novos caminhos para o Ceará, à semelhança do ex-governador Camilo Santana", disse o deputado estadual Acrisio Sena (PT).

Durante o encontro, foi feita mais uma demonstração de preferência dos petistas por Izolda como candidata da base aliada a um novo mandato no Governo do Estado. "A política é feita de gestos”, disse Acrísio. “E o gesto mais claro foi essa foto do PT”, afirma Acrisio que, ao lado de toda a bancada do PT que esteve na reunião, fez foto com a governadora com gesto sugestivo de apoio.



“A agenda propositiva para as eleições é normal dentro dessa realidade política. E ela, na condição de governadora, legitimamente tem total direito de pleitear a reeleição”, diz o deputado.

Para Idilvan Alencar (PDT), “foi um encontro sobre gestão, mas não deixa de ser uma credencial forte para um futuro próximo”.

“Ela destacou a ambiência política do Ceará, de harmonia, é um valor muito forte para o desenvolvimento do Estado. Eu inclusive concordo e como deputado percebo isso”, detalhou o pedetista. “ Foi descontraído. Ela se mostrou disposta a receber a classe política”, apontou.

Além de Izolda, outros três políticos do PDT disputam a indicação para ser candidato ao Governo do Estado em outubro: Evandro Leitão, presidente da Assembleia, o deputado federal Mauro Filho e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.

Embora esteja na disputa, Evandro manifestou preferência por Izolda. "Se Deus quiser, ao longo do seu mandato, nos nove meses e, se Deus quiser, mais quatro anos à frente do Governo do Estado do Ceará." Ele já havia declarado ao O POVO que, embora siga pré-candidato a governador, trabalha voltado à reeleição como deputado estadual.

