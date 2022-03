Trocas de partidos mudam PT, PSDB e fazem nascer União Brasil no Ceará: Jogo Político #178

A janela partidária está aberta até o fim do mês e muita coisa já mudou na política do Ceará. O União Brasil surge no Estado, sob comando do deputado Capitão Wagner. A legenda recebeu parlamentares de várias frentes, inclusive do PSDB, de onde veio o grupo do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa. Por outro lado, os tucanos precisam se reinventar, e recebem novo comando, de Chiquinho Feitosa, e outros novos filiados. O PT também cresce, com filiações articuladas por Camilo Santana. O novo cenário político cearense com as mudanças partidárias é o tema do Jogo Político #178.

Participam do episódio o editor-chefe de Opinião e colunista do O POVO, Guálter George, e o editor e colunista de Política, Érico Firmo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ciro diz que para "desarrumar" o Ceará basta eleger governador "comprometido com milícia"

Wagner sobre relação entre Valim e Camilo: "Se ficar do lado dos nossos adversários, eu vou respeitar"

Capitão Wagner acusa Ciro de "ingratidão e desrespeito" ao criticar Lula

Tags