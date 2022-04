Lula lidera pesquisa Ipespe sem Moro, Bolsonaro é quem mais cresce e Ciro se isola em 3º

É a primeira pesquisa após a saída do ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) da disputa

Pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta quarta-feira, 6, traz novidades na corrida presidencial deste ano. O ex-presidente Lula (PT) continua na primeira posição, mas o levantamento aponta para um crescimento do presidente Jair Bolsonaro (PL), de quatro pontos, na primeira pesquisa após a saída do ex-juiz Sergio Moro (UB) da disputa.

Intenções de voto para presidente no 1° turno Ipespe (Estimulada)

- Lula: 44%

- Bolsonaro: 30%

- Ciro: 9%

- Doria: 3%

- Tebet: 2%

- Janones: 1%

- Eymael, D'ávila e Vera: zero

- Brancos e nulos: 9%

- Não sabe/Não respondeu: 3%

No último registro do Instituto, Lula obteve os mesmos 44% de preferência do eleitorado, enquanto Bolsonaro marcou 26% das intenções de voto. A variação registrada pelo atual mandatário está acima dos 3,2 pontos percentuais da margem de erro da pesquisa.

Com a saída de Moro, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) também se consolidou na terceira posição da disputa, embora esteja distante dos percentuais alcançados por Lula e Bolsonaro.

Já na pesquisa espontânea, quando não são dadas opções de voto ao potencial eleitor, Lula permanece à frente com 36% e Bolsonaro tem 27% das intenções de voto. A pesquisa, feita por telefone, ouviu 1.000 eleitores entre os dias 2 e 5 de abril e tem margem de erro de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos.