Relator da CPI diz que associação de PMs é braço político do grupo de Capitão Wagner

O relator da CPI do Motim, deputado Elmano de Freitas (PT), afirmou que a Associação dos Profissionais de Segurança (APS), presidida pelo policial Cleyber Barbosa Araújo, depoente desta terça-feira, 5, faz parte de "um braço político de um grupo político partidário", da qual integram o deputado federal Capitão Wagner (UB), o deputado Soldado Noelio (UB) e o vereador de Fortaleza Sargento Reginaldo.

O petista alegou que a instituição de policiais tem a prática de sacar dinheiro na boca do caixa e que seu diretores usaram empresas fantasmas para financiar os protestos que culminaram nos motins de PMs em 2020.



"Eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar que a APS é uma pessoa jurídica, braço político de um grupo político partidário, da qual integram o deputado (Capitão) Wagner, deputado Noélio, vereador Reginauro, que tem a prática de sacar dinheiro na boca do caixa, que seu diretores usaram empresa que nunca funcionaram, que funcionava outra empresa e que não se sabe pra onde dinheiro vai ou se desconfia agora pra onde se vai, e que está evidenciado um depoimento da testemunha que é a APS financiou outra de policiais para os protestos que geraram motins no estado do Ceará", disse Elmano.

