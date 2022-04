Um dia após tomar posse, Izolda dá parabéns pelo título do Fortaleza

Em uma das primeiras manifestações após tomar posse como governadora, Izolda Cela (PDT) deu os parabéns ao Fortaleza, nas redes sociais, pelo título da Copa do Nordeste. O Leão do Pìci foi campeão neste domingo, 3, ao vencer o Sport.

"Meus parabéns ao Fortaleza Esporte Clube pela conquista da Copa do Nordeste 2022. O título, de forma invicta, é o 2° da história da instituição. A todos os torcedores, jogadores, diretoria, comissão técnica e funcionários do clube, meu fraterno abraço", publicou Izolda.

"Que nossos times cearenses tenham muito sucesso nas competições ao longo deste ano!", acrescenta ela.

Ex-governador Camilo Santana (PT) também se pronunciou: "Parabéns ao Fortaleza E.C. pelo título da Copa do Nordeste, o 2° da história do clube. Deixo meu abraço a todos os jogadores, comissão técnica, diretoria e imensa torcida tricolor pela conquista invicta. É o futebol cearense mais uma vez no topo do Nordeste!"

Nesta segunda-feira, 4, Izolda realiza a primeira reunião de secretariado.

