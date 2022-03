Zezinho Albuquerque anuncia filiação ao PP e confirma pré-candidatura ao Governo do Estado

Durante pronunciamento na Assembleia Legislativa do Ceará nesta quarta-feira, 16, o parlamentar confirmou a mudança, com a ressalva de que permanece em diálogo com o grupo governista

O deputado estadual Zezinho Albuquerque (PDT) anunciou sua ida ao PP, legenda pela qual pretende disputar o comando do Palácio da Abolição. Durante pronunciamento na Assembleia Legislativa do Ceará nesta quarta-feira, 16, o parlamentar confirmou a mudança, com a ressalva de que permanece em diálogo com o grupo governista.



"Eu estou voltando para onde eu vim, que era o 11, vou para o Partido Progressista, liderado pelo AJ Alburqueque, que é o presidente estadual e vice-presidente nacional, que é meu filho, liderado aqui na Assembleia pelo Bruno Pedrosa e pelos meus amigos, Fernando Hugo e Silvio Girão", anunciou Zezinho durante discurso na Tribuna.

O deputado ainda fez questão de destacar que mantém o diálogo com lideranças do PDT-PT, como o senador Cid Gomes e o governador Camilo Santana, aos quais consultou previamente antes de decidir sobre a mudança. "Eu acompanhei o Cid por todos os partidos que ele passou, vamos continuar juntos", disse.

"Antes de mudar de partido conversei com o senador Cid Gomes, conversei com o governador Camilo Santana, conversei com meu presidente Evandro Leitão e conversei com os meus amigos de partido", completou.

"Eu espero poder contribuir e continuar contribuindo com todo o Estado do Ceará. E o povo do Ceará, se achar que eu tenho um caminho em outro rumo, tudo bem, se não achar, é pra deputado; porque acima do Zezinho Albuquerque está o projeto, mas eu coloco o meu nome à disposição do povo do Estado do Ceará", finalizou.

Zezinho já era líder de modo informal do partido, por meio do filho e deputado federal AJ Albuquerque. O anúncio da mudança já estava previsto para esta quarta.

Ao longo da fala, o parlamentar fez elogios ao grupo que se mantém no poder à frente do Estado e declarou seu apoio à candidatura de Camilo Santana ao Senado. "Um governador que, sem dúvida nenhuma, deu continuidade à revolução que o governador Cid Gomes fez aqui no Estado do Ceara".

Ao O POVO, o deputado afirmou que assina a ficha de filiação ao PP na próxima semana. O projeto de candidatura ao Governo do Ceará se mantém desde que por dentro da aliança de partidos que está no poder, PT-PDT. As intenções de trocar de partido e ser candidato a governador haviam sido manifestadas por ele desde janeiro, em entrevista ao Jogo Político, no O POVO.

Zezinho, no entanto, diz não querer ver o PP inserido nas conversas sobre a vaga de vice na chapa que deve ser liderada pelo PDT. "Quando você começa a falar de uma vice, não existe a candidatura. Estou colocando meu nome, estou andando os municípios. A gente está vendo ai", respondeu.

