Zezinho diz que, sem apoio do PP, "prefeito que está aí não estaria"

"Quem tinha mais tempo de televisão? O PP. O PP ficou onde? Ao lado do candidato do PDT. Não é verdade?", disse o ex-secretário das Cidades em conversa com O POVO

Como fez quando participou do programa Jogo Político, do O POVO, Zezinho Albuquerque (PDT) recorreu ao histórico de fidelidade aos Ferreira Gomes. Desta vez, para afirmar que, sem o apoio do PP ao então candidato José Sarto Nogueira (PDT), em 2020, a história poderia ter sido outra, com vitória para Capitão Wagner (Pros), o principal rival político do grupo que gere a Capital e o Estado.

Zezinho se coloca pré-candidato ao Palácio da Abolição, missão que diz querer assumir somente na condição de aliado do governador Camilo Santana (PT) e do senador Cid Gomes (PDT).

LEIA TAMBÉM | Deputado defende que Zezinho seja o candidato da base aliada a governador pelo PP

"Quem tinha mais tempo de televisão? O PP. O PP ficou aonde? Ao lado do candidato do PDT. Não é verdade?", disse o ex-secretário das Cidades em conversa com O POVO. Ele excluiu o PT do cálculo, pois o partido concorreu ao Paço Municipal com Luizianne Lins (PT), adversária dos Ferreira Gomes e crítica das gestões de Roberto Cláudio (PDT) — de 2013 a 2020.

"Isso tudo é uma maneira de dizer que nós estamos juntos. E estamos juntos mesmo." O parlamentar, no entanto, frisou que naquele momento se o PP tivesse ido com sua relevância para o "lado de lá", de Wagner, "o prefeito que está ai não estaria."

Sarto obteve 668.652 votos contra 624.892 de Capitão Wagner. Foram 43.760 votos que decidiram a eleição. A maior bancada da Câmara dos Deputados era do PT, que tinha a candidatura de Luizianne Lins; a segunda, do PSL, que apresentou Heitor Freire naquela disputa e que não estava no raio de possíveis acordos do PDT.



O PP vinha como terceiro maior partido da Câmara, conferindo tempos de televisão e rádio expressivos ao então candidato Sarto. A coligação governista estava apoiada por outros grandes partidos aliados, como DEM e PSDB.

Zezinho e cerca de outros 25 deputados da base de Camilo na Assembleia estiveram em visita às obras do hospital da Universidade Estadual do Ceará (Uece), projetado para ser o maior do Estado.

