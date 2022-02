Zezinho: outros candidatos a governo têm restrição de partidos; eu não tenho

O deputado estadual Zezinho Albuquerque (PDT) parece mesmo estar de saída do PDT para o PP, sigla que controla informalmente por meio do filho, o deputado federal AJ Albuquerque. Em conversa com O POVO, Zezinho disse que a pré-candidatura ao Executivo estadual é mesmo para valer. Também afirmou que, diferentemente de outros pretendentes ao cargo, não é vetado por partido "A, B ou C".

Zezinho e demais deputados da base de Camilo na Assembleia estiveram em visita às obras do hospital da Universidade Estadual do Ceará (Uece), projetado para ser o maior do estado.

Sobre o assunto Deputado defende que Zezinho seja o candidato da base aliada a governador pelo PP

"O Cid sabe disso, o Ciro sabe disso. São os dois grandes líderes, que comecei política lá em 1990 com eles", afirmou o deputado, que já fala mais como liderança do PP do que propriamente do PDT, ao qual está oficialmente vinculado. Ele compara a situação com a do atual governador Camilo Santana, ungido à disputa em 2014 pelo PT, enquanto Cid e Ciro estavam abrigados no Pros.



Zezinho ainda adicionou, se referindo a outros possíveis candidatos da base aliada: "Eu não tenho uma inimizade. Outros candidatos a governo têm restrição de um partido A ou B ou C, e eu não tenho. Pode até ter e eu desconheço, mas eu quero fazer é um governo de união, com algumas correções desse projeto vencedor."

O PDT tem as pré-candidaturas apresentadas de Izolda Cela (vice-governadora), Roberto Cláudio (ex-prefeito de Fortaleza), Evandro Leitão (presidente da Assembleia) e Mauro Filho (secretário do Planejamento e Gestão). A deputada federal Luzianne Lins (PT) já afirmou que RC não passa no PT, ao que o governador Camilo Santana (PT) respondeu que ninguém pode vetar ninguém.



Ainda conforme Zezinho, a vice na chapa majoritária do PDT não deve ficar com o PT, pois a legenda já estará representada com Camilo como candidato ao Senado. A intenção passou a ser cogitada após movimento de expansão do PT, que deu um salto de 17 prefeitos para 29, consolidando-se como segunda maior força do Ceará.

"Eu conheço como o Cid é honrado e democrático, e sei que todos ajudam a chegar lá, o PDT não chegou só."

