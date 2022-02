Deputado defende que Zezinho seja o candidato da base aliada a governador pelo PP

O deputado estadual Bruno Pedrosa (PP) defendeu, nesta terça-feira, 15, o nome do deputado Zezinho Albuquerque (PDT) como candidato a governador pela base aliada. Segundo o parlamentar, o ex-secretário e pai do presidente do Progressistas no Ceará, AJ Albuquerque, não só está apto a ser recebido pela legenda como possui atribuições para “ocupar qualquer cargo público no Ceará".



"Acho que o PP tem o Zezinho Albuquerque como nome que está apto, conhece a política, os problemas da população e ele pode muito bem vir nas janelas partidárias para o PP. Ele tem todas as qualidades e atribuições para ocupar qualquer cargo público no Ceará e o Progressistas avalia o nome de Zezinho neste sentido", disse Bruno Pedrosa, durante entrevista ao Jogo Político.



Recém-saído da gestão Camilo Santana e ainda membro do PDT, Zezinho já sinalizou intenção de ser pré-candidato ao Palácio da Aboliação. A ideia foi acatada pelo aliado histórico e articulador político do partido, o senador Cid Gomes. O senador afirmou ainda que Zezinho é bem-vindo caso queira ficar no PDT, mas reconheceu que o vê hoje muito mais no Progressistas do que do PDT, partido ao qual é filiado.



Inicialmente, Zezinho não entrou na relação das lideranças pedetistas como pré-candidato ao Palácio da Abolição neste ano. Estão hoje no páreo quatro nomes: Izolda Cela (vice-governadora), Evandro Leitão (presidente da Assembleia Legislativa), deputado Mauro Filho e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.

Zezinho está no PDT, mas atuais negociações indicam que ele deve ir para PP durante a “janela partidária”, que irá de 3 de março a 1º de abril. Pedrosa afirma que a tendência de troca deve se confirmar. "Se o Zezinho Albuquerque deseja representar o PP, ao qual ele também faz parte hoje nos ajudando a gerir o partido no Ceará, para ele ter essa força de poder galgar essa posição, acredito sim que ele tem de está no partido e ele estará", disse.

No dia 4 de janeiro, ainda recém exonerado da Secretaria das Cidades do Governo, Zezinho esteve no Jogo Político e pediu mais diálogo entre o comando do PDT. Na ocasião, ao comentar sobre os nomes para a sucessão, ele elogiou a atual gestão, porém, descartou a possibilidade de engolir qualquer nome para as eleições sem que antes houvesse bastante diálogo e negociação, inclusive com entre as lideranças do Progressistas.

Ao reforçar a tese, Bruno Pedrosa disse considerar o grande papel do Progressistas nas ações do governo Camilo Santana e afirmou que reconhece o fortalecimento do partido na base aliada do Executivo. Ele defendeu a manutenção da aliança, mas pediu que o partido continue sendo ouvido durante a gestão.

"O PP tem feito parte dessa história, e é isso que o PP quer, ser escutado por esse grupo. Acho que o PP vem cada vez mais fortalecido, bem posicionado do ponto de vista de está participando dessa políticas públicas. Acho que a tendência e o desejo de todos nós do PP e continuar nesse projeto que aí está, mas sendo escutado, nossas demandas e as necessidades que a gente tem onde somos votados", destacou.



