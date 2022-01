Deputado do PDT diz não acreditar em rompimento entre Zezinho e os Ferreira Gomes

O deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) repercutiu as falas do deputado estadual Zezinho Albuquerque (PDT), recentemente exonerado da Secretaria das Cidades do Ceará, cobrando mais diálogo entre a cúpula do partido e aliados na escolha do nome que representará o grupo na disputa pela sucessão do governador Camilo Santana (PT). "Acho muito difícil que esse laço venha a quebrar", pondera Bismarck. Ao programa Jogo Político, do O POVO, Zezinho manifestou, inclusive, sua disponibilidade para disputar a posição.

A questão ainda deve ser discutida internamente com o senador Cid Gomes (PDT), amigo próximo de Zezinho. “Não é que eu desejo, mas se meu nome vier a somar e dar continuidade a esse projeto com algumas correções, quem não gostaria de ser governador do Estado?”, disse o parlamentar no Jogo Político da última terça-feira, 4 de janeiro.

Para Eduardo Bismarck (PDT), é natural que partidos e atores políticos, nos meses que antecedem campanhas eleitorais, queiram se colocar de modo a ter uma posição mais forte para negociar. “Obviamente existe uma hegemonia do PDT no Estado, mas os outros partidos também querem garantir a representatividade dentro de um próximo governo. Acho natural se posicionar”, diz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O parlamentar destacou a boa relação de Zezinho com os irmãos Ciro e Cid Gomes. “É um amigo histórico de Cid e Ciro. Eu vejo que qualquer questão, mesmo política, será conversada e resolvida lá na frente”, projeta. Sobre a posição de Zezinho de cogitar migrar para o PP, em busca de mais espaço político, Bismarck considera um movimento válido.

“O partido (PP) está crescendo, já tem um deputado federal e expectativa de fazer um segundo, é um partido da base do governo Bolsonaro, na Casa Civil (Ciro Nogueira). É natural essa declaração nesse momento", destaca Bismarck. No Ceará, o principal representante do PP é o deputado federal AJ Albuquerque, filho de Zezinho.

Apesar do cenário, Bismarck acredita que a boa relação de Zezinho com os irmãos Ferreira Gomes deve prevalecer. “Acho muito difícil que esse laço venha a quebrar, acredito que tudo será conversado mais na frente para poderem ajustar as forças”, conclui. O POVO procurou outros deputados da sigla e nomes postos como possíveis pré-candidatos do grupo à sucessão para comentar a fala e aguarda resposta.

Tags