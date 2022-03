Wagner sobre relação entre Valim e Camilo: "Se ficar do lado dos nossos adversários, eu vou respeitar"

O pré-candidato ao governo estadual, Capitão Wagner (Pros), comentou, nesta quarta-feira, 16, sobre a atual aproximação entre o prefeito de Caucaia Vitor Valim (Pros) com o governador Camilo Santana (PT). Na última semana, durante cerimônia de autorização de serviço das obras de saneamento básico no Cumbuco, apesar de ainda integrar o partido de oposição ao Executivo, Valim fez acenos ao petista e ao grupo dos Ferreira Gomes.

Licenciado do mandato da Câmara dos Deputados para tentar a sucessão de Camilo pelo União Brasil, o parlamentar lembrou ter ajudado Valim na sua campanha nas eleições municipais de 2020, momento em que saiu vitorioso contra o ex-prefeito Naumi Amorim (PSD). Sobre os gestos de gratidão do prefeito de Caucaia junto ao governador, Wagner disse respeitar a postura do seu correligionário por ter recebido do Executivo recursos para sua cidade.

"O prefeito está assumindo a cidade com diversas dificuldades em relação à infraestrutura, ele precisa buscar junto ao governo do estado um socorro. Só quem pode socorrer é o governo federal e o governo do estado. Ele está mais perto aqui do governo do estado. Então é mais do que legítimo que o prefeito venha buscar essa aproximação administrativa", disse o deputado.

Em seguida, Wagner disse ainda não saber qual a opinião do prefeito sobre a campanha de 2022, mas admitiu respeitar caso Valim opte por se aliar ao grupo governista. "Se o prefeito tomar a decisão de ficar do lado dos nossos adversários, eu vou respeitar demais e entender o motivo dele", reconheceu.

No entanto, o futuro presidente do UB salientou que, ao seu lado, ele já tem integrantes do grupo de Valim que estão na sua campanha "por aproximação" e "por entender que a vida toda esteve na oposição e tem que continuar na oposição". Em tom de crítica, Wagner disse temer "guinadas de 180º".

"Eu tenho muito medo dessas guinadas de 180º. Você está aqui e de repente vira por outro lado completamente inverso. E quem conhece a política cearense sabe o que aconteceu com quem deu essas guinadas, né? Eu não vou citar nomes por questão de ética, mas a última eleição de 2018 foi um exemplo disso, basta ver quem tinha mandado e perdeu o mandato que deu essa guinada", destacou o parlamentar.



De olho nas eleições, Camilo vem intensificando acenos a Vitor Valim. Na última semana, durante cerimônia de autorização de serviço das obras de saneamento básico no Cumbuco, em Caucaia, o governador demonstrou novos gestos políticos para demarcar sua aproximação com o prefeito.



A manifestação representou mais um passo na parceria que o governo petista tem realizado junto à Prefeitura de Caucaia, desde a eleição de Valim, em 2020. Atualmente, Valim ainda integra o bloco de oposição ao governo e, como membro do Pros, é até cotado para migrar para o União Brasil, cuja futura presidência estadual ficará com Capitão Wagner (Pros), pré-candidato opositor do bloco governista ao Palácio da Abolição.

