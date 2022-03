Heitor Férrer confirma que deve se filiar ao União Brasil no Ceará

Na prática, o deputado estadual deve usufruir dos benefícios da troca partidária para tentar um sexto mandato, como melhor tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV e mais verba do fundo eleitoral

O deputado estadual Heitor Férrer (SD) confirmou, nesta quarta-feira, 16, que deve se filiar ao União Brasil no Ceará. Durante coletiva de imprensa na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), em Fortaleza, o parlamentar esteve ao lado do deputado federal Capitão Wagner (Pros), futuro novo presidente estadual da legenda, superpartido criado a partir da fusão entre DEM e PSL.



Questionado sobre sua inclinação ao UB, Heitor sinalizou positivamente: "Hoje nós tínhamos um almoço, mas ontem o Wagner nos ligou através da sua assessoria dizendo que estava se deslocando hoje para a Assembleia, que iria fazer essa coletiva e após iria nos procurar. O União Brasil deve ser meu partido de filiação".



Até então, Férrer estava com dificuldades na escolha de um novo partido político para viabilizar sua reeleição para a Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE). Em 2018, ele aceitou o convite de Genecias Noronha e deixou o PSB para integrar o Solidariedade. Opositor histórico dos Ferreira Gomes, o deputado descarta ainda qualquer aliança com legendas que estejam no grupo de alianças do governo de Camilo Santana (PT).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na prática, o deputado estadual deve usufruir dos benefícios da troca partidária para tentar um sexto mandato. O saldo será um melhor tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV e mais verba do fundo eleitoral, já que o UB figura ao lado do PT como as duas maiores bancadas da Câmara dos Deputados.

Além disso, para sua ida ao União Brasil, Heitor Férrer considera que Wagner não estará no mesmo palanque de reeleição do presidente Jair Bolsonaro(PL). Ao programa Jogo Político, o parlamentar avaliou que o pré-candidato deverá manter apoio ao futuro candidato do União Brasil à Presidência da República, Luciano Bivar. Nesta terça, foi ao lado de Férrer que Wagner defendeu a criação de um palanque amplo de oposição no Estado e que englobe partidos com diferentes candidatos à Presidência da República.



Nesta terça-feira, 15, o parlamentar adiantou ao Jogo Político também ter sido procurado tabém pelo ex-senador Eunício Oliveira (MDB) para uma eventual filiação ao MDB durante o período das janelas partidárias. No entanto, ele disse que mantinha dúvidas sobre a possibilidade.

"O MDB uma dúvida que eu tenho é se amanhã ele não fará uma composição com a oligarquia. E já pensou eu não ter uma garantia de que o partido que eu me filie amanhã esteja em coligação e apoiando a uma oligarquia que eu abomino?", disse Heitor.

Para viabilizar sua candidatura, é em busca de acordos com MDB que Wagner também mantém diálogo com o ex-senador Eunício Oliveira. Nesta quarta, o parlamentar licenciado comentou ter encontrado o líder emedebista na última semana, acompanhado do deputado federal Moses Rodrigues (MDB), que deve se filiar ao UB nos próximos dias.

Tags