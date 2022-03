Antonio Henrique segue Sarto e diz preferir RC para concorrer a governador

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Antonio Henrique (PDT), acompanhou o prefeito José Sarto (PDT) e disse que o melhor nome para a disputa ao Governo do Ceará é o do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT). Ele e Roberto estiveram nesta sexta-feira, 4, no primeiro encontro do PSD no Ceará, no auditório da Assembleia Legislativa, que visa a eleição de 2022.

"Avalio que a fala dele (Sarto) está na mesma linha de pensamento de todos os fortalezenses. Fortaleza teve um grande prefeito, oito anos governando nossa Cidade e que saiu com índice de aprovação altíssimo, e eu não tenho dúvida de que esse será um grande nome para a disputa ao Governo do Estado, mesmo sabendo que dentro do PDT nós temos outros nomes também muito bons", disse o vereador em entrevista ao O POVO.

A Roberto Cláudio, disse, sobram experiência e conhecimento da administração pública. Questionado sobre se entende que vetos de setores do PT - liderados pelo deputado estadual Elmano Freitas e pelos federais Luizianne Lins e José Airton - são superestimados, o parlamentar respondeu que o PDT tem capacidade de escolher seu candidato.



"Acredito que nossos líderes estão trabalhando em cima disso. O PT terá o nosso apoio para o Senado, o governador Camilo Santana com certeza é um nome consensual para todos nós, para ser nosso senador. Nós temos vários nomes, mas não acho que é interessante que partidos de fora venham sugerir quem será o nome. Dentro do PDT nós temos capacidade para fazer essa escolha."

