Filiado ao PSD, Célio Studart elogia RC: "Conhece o Ceará, conhece Fortaleza"

Filiado ao PSD na última sexta-feira, 4, em evento na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), o deputado federal Célio Studart tem novo entendimento sobre o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), positivo e diferente, se comparado ao que manifestou quando eleito vereador, em 2016.

"Olha, eu fui vereador na época do prefeito Roberto Cláudio, então, naturalmente, eu tive maior proximidade de trabalho político com ele, e pude perceber, obviamente, como qualquer gestor público, qualidades e defeitos", afirmou o parlamentar ao O POVO, em entrevista concedida sexta-feira.

"E dentre as qualidades eu acredito que ele mostrou para a sociedade que tem muita competência, conhece o Ceará, conhece Fortaleza", disse. Perguntado sobre quem prefere dos quatro pré-candidatos pedetistas ao Governo do Ceará, respondeu que a caberá ao PDT. "Mas, como vereador, posso dizer que ele foi um prefeito muito justo em momentos nevrálgicos que a Câmara (Municipal) precisou."

Célio foi eleito vereador de Fortaleza em 2016, na condição de mais votado. Na época, estava filiado ao Solidariedade, na coligação do então candidato a prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner (à época no PR).

Fotografado em festa com adesivo da campanha de RC à reeleição, ele respondeu: "Na hora, estavam panfletando, colaram adesivo em mim. Quando eu percebi, tirei, mas já tinham tirado a foto. Mas não existe nenhuma simpatia com o prefeito”, ele afirmou ao O POVO na época (veja aqui).



Embora tenha sido eleito pela primeira vez na coligação de Wagner, o parlamentar se localiza no centro político. Ele não fez propriamente oposição a Roberto Cláudio, trilhando uma linha entendida como de "independência" na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor).

No PSD, mais possibilidades

Célio diz que sua posição é do campo progressista, razão pela qual escolheu o PSD que, como disse o deputado federal Domingos Neto, é do centro sem ser centrão. Domingos Neto é aliado do governador Camilo Santana (PT) e, no plano federal, colabora com o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). Célio, por sua vez, se opõe a Bolsonaro na Câmara dos Deputados.

A ida para o PSD possibilitará a Célio Studart "maiores e melhores relatorias". O PSD é a quinta maior bancada da Câmara, atrás do PL, do PP, do PT e do União Brasil. Os números disponíveis no site da Câmara ainda não estão atualizados. Célio ainda consta como deputado do PV. Na nova agremiação, conduzirá a coordenadoria da Defesa da Causa Animal, pauta tradicional dele.

"Nos possibilita de fato ter um trabalho muito mais amplo na Câmara dos Deputados, melhores e maiores relatorias com nossas pautas e bandeiras sem ter que nos comprometer com um lado da política que nós discordamos, que é um lado mais radical e mais xiita. Então, me foi dada muita liberdade, me foi dado muito espaço para poder representar num partido maior nossas bandeiras. E não muda em nada, obviamente, aumenta nossa entrada na Câmara dos Deputados", afirmou.



