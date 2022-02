Professores de 78 cidades do Ceará já garantiram reajuste salarial de 33,24%; veja lista

Profissionais do magistério em 76 municípios do Ceará já conseguiram alcançar o reajuste salarial de 33,24% para a categoria e devem ter o aumento regulamentado de acordo com a Lei Federal 11.738, de 2008, do Piso Nacional dos Professores, informou a Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce) nesta segunda-feira, 21.

Dentro deste grupo, destaque para os percentuais acima dos 33,24%, registrados em Mulungu (33,401%), Horizonte (33,33%) e Caririaçu (33,25%). Com percentuais abaixo de 33,24%, compõem as cidades de Beberibe (7%), Iguatu (10,18%), Itapipoca (25% e 28%), Maracanaú (14,5%), Maranguape (29,68%) e Morada Nova (6,74%).

A medida que institui o novo piso salarial dos professores da educação básica das redes públicas estaduais e municipais foi oficializada em portaria assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) junto ao ministro da Educação, Milton Ribeiro.

Em Fortaleza, o reajuste aos professores foi anunciado pelo prefeito José Sarto (PDT) no dia 31 de janeiro. A proposta foi aprovada nesta quinta-feira, 10, na Câmara Municipal da capital e seguiu para a sanção do Executivo municipal. Nesta quarta-feira, 9, o governador Camilo Santana (PT), anunciou, em suas redes sociais, a aplicação do reajuste de 33,34% para professores da rede estadual de educação, superando o percentual anunciado por Bolsonaro.

Segundo a presidente da Fetamce, Enedina Soares, o alto percentual de crescimento salarial e a concessão acelerada dos reajustes no estado são possíveis diante da ampliação dos recursos do Fundeb, que começou a valer a partir de 2021. "Em 2022, o investimento federal já saltou para 15%. Com a implantação do novo mecanismo de redistribuição, prefeitos não podem alegar falta de recursos para atender as metas de valorização profissional dos educadores previstas no Plano Nacional da Educação”, completa.

A revolta de parte da categoria, inclusive, levou à greve em Maracanaú. Na última semana os professores da cidade deflagraram greve durante assembleia realizada na quadra da Escola Construindo Saber. Atendendo ao chamado do Sindicato Unificado dos Profissionais em Educação no Município de Maracanaú (Suprema), representantes da categoria voltaram a reivindicar a aplicação do reajuste com percentual, conforme novo piso do magistério publicado em portaria pelo governo federal.

Prefeito de algumas cidades reclamam que não possuem recursos para garantir o reajuste, questionam legalidade de medida e temem desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal.



Cidades cearenses que já garantiram reajuste de 33,24% para professores:

Abaiara

Acaraú

Antonina do Norte

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Assaré

Aurora

Barbalha (Após anúncio, Prefeitura não enviou Lei à Câmara)

Barroquinha

Bela Cruz

Brejo Santo

Campos Sales

Capistrano

Caririaçu (33,25%)

Carnaubal

Catunda

Caucaia

Cedro

Chaval

Choro

Chorozinho

Crato

Croatá

Cruz

Farias Brito

Fortaleza

Fortim

General Sampaio

Guaraciaba do Norte

Hidrolândia

Horizonte (33,33%)

Icó

Ipaumirim

Iracema

Irauçuba

Itaitinga

Itapajé

Itatira

Ipueiras

Jaguaruana

Jardim

Jati

Jijoca de Jericoacoara

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Limoeiro do Norte

Madalena

Marco

Mauriti

Milagres

Milhã

Missão Velha

Morrinhos

Mulungu (33,40%)

Mucambo

Nova Olinda

Nova Russas

Pacoti

Pacujá

Paraipaba

Porteiras

Potengi

Quiterianópoles

Reriutaba

Salitre

Santa Quitéria

Santana do Cariri

São Luis do Curu

Senador Sá

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Trairi

Uruburetama

Varjota

Várzea Alegre

O levantamento aferido diariamente é produzido pela secretaria de comunicação da Fetamce e realizado junto aos sindicatos filiados à entidade sindical estadual, além de contar com o apoio de dirigentes das seções regionais da Federação.

