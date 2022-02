Reajuste extra de 22,2% para professores de Fortaleza será pago em uma só parcela, diz Sarto

A Prefeitura já havia concedido 11% de reajuste, a ser pago em três parcelas, no fim do ano passado

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou que já enviou, desde a última segunda-feira, 31, mensagem à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) para garantir os 22,2% restantes de reajuste para professores da educação básica da Capital. O valor, caso aprovado, deve ser pago em uma única parcela. A Prefeitura já havia concedido 11% de reajuste, a ser pago em três parcelas, no fim do ano passado. Com isso, o valor total de reajuste será de 33,2%, seguindo os valores determinados pelo governo federal.



“Os 22,2% será feito todo de uma vez, com a retroatividade para janeiro haja vista que a Câmara deve apreciar agora no reinício dos trabalhos a mensagem que a gente enviou. Lembrando que Fortaleza só pode fazer isso por causa da sua saúde fiscal”, pontuou Sarto. De acordo com o gestor, “há uma dificuldade enorme em manter o piso salarial dos professores no Brasil, mas Fortaleza fará esse valor (22,2%) todo de uma vez”.

Anteriormente, a Prefeitura já havia previsto reajuste de 11%, a ser pago em três parcelas; o que está mantido segundo o prefeito. “Os 11% já estavam parcelados na revisão geral dos servidores, inclusive percentual acima da inflação”, destacou em coletiva na CMFor.

Sobre os concursos públicos para professores, o prefeito disse que a gestão realiza uma análise estratégica para que haja certames em diversas searas, inclusive na categoria do magistério. “Estamos terminando esse plano para que, com muita responsabilidade, anunciemos quantitativo e data. Fortaleza, por exemplo, só pode dar esses 22,2%, isso repercute no total em R$ 431 milhões, se tiver responsabilidade. Não adianta dar aumento e não pagar o aumento”, concluiu.



Com informações do repórter Filipe Pereira.