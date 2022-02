Câmara de Fortaleza aprova reajuste de 22,2% para professores da rede municipal

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou, em plenário, nesta quinta-feira, 10, o projeto de lei que prevê o aumento de 22,24% ao reajuste dos professores da rede municipal de ensino. O projeto, relatado pelo vereador Lúcio Bruno (PDT), segue agora para assinatura da redação final e depois para sanção do prefeito José Sarto (PDT).

O reajuste obedece os 33,24% fixados pelo Governo Federal, obedecendo a lei nacional do piso do magistério, conforme os repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Caso aprovado pelo Executivo municipal, o pagamento passará a constar na folha de pagamento a partir do mês de março, incluindo valores retroativos a janeiro. Pagamento será em parcela única.

A medida foi anunciada por Sarto no dia 1º fevereiro, durante a solenidade de retorno das atividades da Casa. Protocolada na Câmara, a mensagem chegou a ser adiada para próxima semana após receber uma proposta de emenda do vereador Sargento Reginauro (Pros). Após acordo, o parlamentar retirou a proposta durante a manhã desta quinta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O índice complementa os 11% já concedidos, de forma parcelada, a todos os servidores municipais. Neste caso, oreajuste será escalonado, com 4% agora em fevereiro, outros 4% em agosto e, finalmente, 3% em dezembro do próximo ano, com valores retroativos a 1º de janeiro deste ano.





Tags