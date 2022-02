Professores do Ceará terão o reajuste de 33,34% previsto pelo governo federal, anuncia Camilo

O valor, a ser concedido na carreira dos professores ativos, aposentados, pensionistas e temporários, obedece portaria que estabelece o novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, nesta quarta-feira, 9, em suas redes sociais, a aplicação do reajuste de 33,4% para professores da rede estadual de educação. A medida obedece portaria que estabelece o novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica foi assinada, no dia 4 de janeiro, pelo governo federal. O valor será concedido na carreira dos professores ativos, aposentados, pensionistas e temporários.

A decisão foi tomada durante encontro entre o petista, a vice-governador Izolda Cela, a titular da Secretaria de Educação do Ceará (Seduc) e o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos lotados nas Secretarias de Educação e de Cultura do Estado do Ceará (Apeoc), Anízio Melo.

"O Ceará, que é referência na valorização dos educadores, tem a melhor carreira do país no magistério. No mês passado já havíamos realizado o pagamento do rateio do Fundeb, beneficiando mais de 32 mil profissionais da área com uma folha salarial extra", publicou o governador.

Segundo Anízio Melo, o anúncio destaca o Ceará como o primeiro estado brasileiro a estipular o reajuste conforme novo piso do magistério. "Mais uma grande vitória, fruto da luta do sindicato Apeoc e da categoria. Conseguimos o piso na carreira revalorizada, reafirmando o Ceará como centro da melhor carreira do Brasil. Piso na carreira que visa garantir ganhos na remuneração entre 33,34% a 48% de valorização dos profissionais do magistério. O primeiro estado a garantir o piso foi o Ceará", disse.

Além de obedecer portaria do governo federal, a medida também segue decisão do prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) de enviar à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) um projeto que prevê um adicional de 22,24% no reajuste dos servidores da rede municipal de ensino, a ser pago em uma só parcela. A Prefeitura já havia concedido 11% de reajuste, a ser pago em três parcelas, no fim do ano passado.

Na Câmara, a mensagem de Sarto passou pela Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) e Comissão de Orçamento. Em discussão em plenário, o texto recebeu uma emenda do vereador Sargento Reginauro (Pros) que prevê abono para os servidores públicos. A mensagem retorna para as comissões na próxima quarta-feira, 16.

