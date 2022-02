Professores de Maracanaú deflagram greve em meio a protestos por reajuste de 33,24%

A mobilização iniciou às 8h, no Palácio do Jenipapeiro, em frente à Prefeitura do Município. No momento, a assessoria de imprensa do Suprema afirma que outro ato também acontece em frete à Câmara Municipal da cidade

Dando continuidade à agenda de manifestações, professores de Maracanaú deflagraram greve, nesta quinta-feira, 10, durante assembleia realizada na quadra da Escola Construindo Saber. Atendendo ao chamado do Sindicato Unificado dos Profissionais em Educação no Município de Maracanaú (Suprema), representantes da categoria voltaram a reivindicar a aplicação do reajuste com percentual de 33,24%, conforme novo piso do magistério publicado em portaria pelo governo federal.

O sindicato acusa o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (PSDB), de ainda não conceder o percentual aos seus profissionais da educação, enquanto 29 municípios no Ceará, incluindo Fortaleza e Caucaia, já anunciaram os novos valores. Até o momento, o tucano alega de que “vai conceder o percentual dentro do limite orçamentário e respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal“.

Segundo nota divulgada em reportagem do jornalista Carlos Mazza, nesta quarta-feira, 9, a Secretaria de Educação de Maracanaú diz estar “aberta ao diálogo” com a categoria. Ela defende ainda promover a realização de diversas reuniões sobre o tema e que uma nova rodada de negociação com a categoria ocorrerá nesta quinta-feira, 10. O documento foi divulgado após dezenas de professores da rede municipal paralisaram atividades e realizaram uma passeata na Av. Mendel Steinbruch, em frente à sede Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa).

Um novo levantamento promovido pela Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce), verificado nesta quinta, aponta que já são 30 municípios cearenses que garantiram o reajuste do piso salarial do magistério para 33,24% para os profissionais da educação básica.

Os municípios são: Assaré, Barbalha, Brejo Santo, Campos Sales, Capistrano, Caucaia, Cedro, Crato, Cruz, Choró, General Sampaio, Fortaleza, Jardim, Jijoca de Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Mauriti, Milagres, Milhã, Missão Velha, Nova Olinda, Nova Russas, Paraipaba, Porteiras, Potengi, Salitre, Santana do Cariri, Tauá, Uruburetama, Varjota e Várzea Alegre. Os dados são atualizados diariamente e apurados junto aos sindicatos filiados à entidade sindical estadual.

“Nós da Fetamce estamos vigilantes na garantia desse direito dos servidores da educação básica. O não cumprimento pode gerar consequências jurídicas graves para o chefe do Executivo municipal, que pode vir a responder por improbidade administrativa”, enfatiza a presidenta da Fetamce, Enedina Soares.

A mobilização dos professores de Maracanaú iniciou às 8h, no Palácio do Jenipapeiro, em frente à Prefeitura do Município. No momento, outro ato também acontece em frete à Câmara Municipal da cidade, onde um projeto de lei que prevê um reajuste diferente "ilegal" está sendo proposto.

Na Câmara de Maracanaú, o prefeito enviou um projeto de lei do que visa antecipar o pagamento do adiconal de férias dos profissionais da rede municipal, o que representa um terço da remuneração total. Na mensagem, sem mencionar o reajuste de 33,2%, Roberto Pessoa sugere garantir "a todos os profissionais a diferença entre o valor recebido e o novo valor, aprovado em lei específica".

"Como os salários desses profissionais venham a ser reajustados em 2022, será garntido a todos os profissionais a diferença entre o valor recebido e o novo valor, aprovado em lei específica. Com essa iniciativa, a Prefeitura reafirma seu compromisso com a melhoria permanente da qualidade da educação e seu comprometimento com a aprendizagem dos estuaddes deste Rede de Ensino", afirma o projeto.