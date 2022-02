Lula comenta gafe de Bolsonaro sobre Padre Cícero: "Tá mal das pernas e mal da cabeça"

A declaração foi dada durante entrevista à Rádio Progresso FM, de Juazeiro do Norte, no Ceará

O ex-presidente Lula (PT) ironizou, nesta quinta-feira, 17, a gafe cometida pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que, no início do mês, deixou escapar que Padre Cícero, nascido no estado, seria na verdade pernambucano. A declaração do petista foi dada durante entrevista à Rádio Progresso FM, de Juazeiro do Norte, no Ceará.

“Se Deus quiser eu quero ir em Juazeiro até porque tem uma pessoa que tá querendo ser candidato a presidente que pensava que Padre Cícero era pernambucano. Rapaz, se o cara já é adulto e não sabe da onde é Padre Cícero, é porque tá mal das pernas e da cabeça”, disse Lula ao jornalista João Hilário.

A polêmica em torno do sacerdote, símbolo da chamada Capital da Fé e famoso em todo o Nordeste, começou após Bolsonaro ter revogado o decreto de algumas personalidades. Em live, no último dia 3 de fevereiro, o chefe do Executivo citou o estado de Pernambuco como procedência do religioso.

Ao tentar confirmar a informação com assessores, Bolsonaro se irritou e os chamou de “pau de arara”. Logo depois, o presidente causou polêmica durante viagem ao Nordeste para inaugurar trechos da transposição do Rio São Francisco. Ele voltou a usar expressões consideradas preconceituosas para se referir aos nordestinos: "cabra da peste", "pau de arara", "arataca" e "cabeçudo".