Camilo Santana oferece profissionais e equipamentos para ajudar nas ações em Petrópolis

Através de suas redes sociais, ele disse que o Corpo de Bombeiros do Ceará tem mantido contato com a corporação do Estado flumimense para oferecer ajuda de profissionais e equipamentos

Na manhã desta sexta-feira, 18, o governador Camilo Santana (PT) se pronunciou sobre as fortes chuvas as quais ocorrem na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Através de suas redes sociais, ele disse que o Corpo de Bombeiros do Ceará tem mantido contato com a corporação do Estado flumimense para oferecer ajuda de profissionais e equipamentos. As autoridades estimam que pelo menos 120 pessoas perderam a vida com as enchentes.

"Tenho acompanhado com muita tristeza a situação das cheias em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que já causaram a morte de pelo menos 120 pessoas e deixaram centenas de desabrigados. Desde quarta o Corpo de Bombeiros do Ceará está em contato com a corporação do RJ para oferecer ajuda de profissionais e equipamentos. Nossos bombeiros e profissionais da Defesa Civil estão de prontidão caso seja solicitado o reforço", falou Camilo.

Sobre o assunto Petrópolis hoje, 18: últimas notícias da tragédia na cidade do RJ

Alerta diante de novas chuvas intensas em Petrópolis, onde mortes chegam a 117

Mortes durante chuvas em Petrópolis chegam a 120

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde quarta o Corpo de Bombeiros do Ceará está em contato com a corporação do RJ para oferecer ajuda de profissionais e equipamentos. Nossos bombeiros e profissionais da Defesa Civil estão de prontidão caso seja solicitado o reforço. Que Deus conforte as famílias das vítimas. — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) February 18, 2022

Um temporal devastou Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, na noite da última terça-feira, 15 de fevereiro. A chuva intensa causou desabamentos, alagamentos e o soterramento de pessoas. Na manhã desta sexta-feira, 18, segundo a Defesa Civil estadual o número de mortos chegou a 120.





Tags