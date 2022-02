Camilo Santana sobre Bolsonaro na pandemia: "Desserviço à população brasileira"

Por mais de uma vez, o governador Camilo Santana (PT) afirmou que quer discutir eleição somente no momento certo. No entanto, durante coletiva de imprensa, não deixou de registrar que lamenta "a maior autoridade desse País ter se posicionado ao longo dessa pandemia da forma que se posicionou", disse sobre o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ele explicou: "Negando a ciência, negando a pandemia, negando a vacina, então, eu lamento que a maior autoridade esteja indo contra, justamente fazendo um desserviço à população brasileira." Ele havia sido questionado se acreditava que o comportamento do presidente durante a crise sanitária teria impactos eleitorais no âmbito estadual.

Camilo esteve com cerca de 25 deputados estaduais em visita à obra do Hospital da Universidade Estadual do Ceará (Uece), no bairro Itaperi, nesta terça-feira. Eram todos da base do governador na Assembleia Legislativa.

