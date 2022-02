Em live com Ciro, Tasso elogia Lula e critica Bolsonaro: "retrocesso civilizatório"

Ex-governador do Ceará, Tasso participou de transmissão ao vivo com um aliado antigo: Ciro Gomes, pré-candidato à Presidência da República

Em live com o pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) na noite desta terça-feira, 15, o senador Tasso Jereissati (PSDB) elogiou o ex-presidente Lula (PT) e criticou o atual chefe do Planalto, Jair Bolsonaro (PL), a quem chamou de “retrocesso civilizatório”.



“Quando vejo hoje ainda essa negação à vacina, é um retrocesso civilizatório. Não é pouca coisa, sair de um governador bom para um governador ruim, um presidente bom pra um presidente ruim. É retrocesso que estamos vivendo. Eu me revolto”, declarou o ex-governador do Ceará.



Em conversa com Ciro, amigo e antigo aliado, Tasso afirmou que a conduta antivacina de Bolsonaro é criminosa e que não tem justificativa. “Eu digo como meus netos: só pode ser uma pessoa do mal. Não é ideológico, é do mal mesmo”, apontou.



O tucano, porém, traçou uma linha divisória entre Bolsonaro e Lula, ambos alvos frequentes das críticas de Ciro. “Quando falo de ignorância, é uma ignorância de raiz, porque evidentemente o Lula não era um cara letrado, de formação acadêmica”, avaliou Tasso, “mas é um homem que tem uma percepção da vida, da realidade, do bom-senso”.



“O Jair Bolsonaro, não”, continuou, “ele não tem o mínimo de bom-senso, de respeito, de empatia. Ele é um psicopata”.



Questionado por Ciro sobre o panorama político atual, Tasso enfatizou que o grupo político do qual faz parte tem que “fazer um esforço muito grande pra que homens como Bolsonaro não voltem para governar esse país”, de modo a evitar o “retrocesso político, moral, de valores”.



Em seguida, disse acreditar que, nas eleições de 2018, as polícias militares tiveram papel importante na vitória de Bolsonaro, então candidato por um partido nanico, sem recursos e tempo de TV, mas projetado nacionalmente depois do atentado em Juiz de Fora (MG).



“Houve uma participação muito grande das PMs (na eleição). Em cada município, o quartelzinho da PM era como se fosse um diretório de um partido. O policial numa cidade de 10 mil habitantes é a autoridade”, respondeu.



Instado a falar sobre as perspectivas para 2022, principalmente na área econômica, Tasso citou que há “descrédito e de uma “falta de governo”. O tucano acrescentou: “A percepção que eu tenho é de que Bolsonaro vai fazer qualquer coisa pra não perder a eleição, e quando falo qualquer coisa é um descontrole fiscal total. Isso faz com que eu tenha preocupação com este ano e o ano que vem”.



“Porque o presidente que assumir isso vai ter que estar disposto a enfrentar um quadro muito difícil”, arrematou.



“Tô sabendo, tô sabendo...”, brincou Ciro, que falou que não poderia perder o gracejo – filiado ao PSDB, Tasso defendeu nas prévias da legenda o nome do governador Eduardo Leite no processo do qual João Doria saiu vitorioso, tornando-se pré-candidato da sigla ao Planalto.