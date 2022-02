Fernando Santana diz que PT vai crescer na Assembleia; Nizo é procurado

Atualizada às 00h57min

Um dos principais articuladores do PT no Ceará, o deputado estadual Fernando Santana afirmou ao O POVO que aguarda para meados de março posição conclusiva dos deputados estaduais Júlio César Filho (Cidadania) e Augusta Brito (PCdoB) sobre irem ou não para o PT. Os diálogos ocorrem não somente com os dois, mas com outros parlamentares, disse o petista. De 3 de março a 1º de abril, ocorre a janela partidária, período no qual deputados estaduais ou federais podem trocar de legenda para disputar reeleição sem que percam o mandato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Penso eu que agora em março essa conversação vai ter suas definições, mas até agora estamos todos em conversa. Para até afirmar uma posição mais concreta, a deputada Augusta já sinalizou o desejo de vir para o PT, e os demais deputados estão avaliando e tomarão suas decisões em março", respondeu Santana, que esteve em visita à obra do hospital da Universidade Estadual do Ceará nesta terça-feira, 15, com o governador Camilo e demais parlamentares da base.

Questionado sobre quais são os deputados mirados pela articulação do PT afora Julinho e Augusta, o vice-presidente da Assembleia disse que é cedo para falar. "Só posso dizer que ampliaremos, sim, as pré-candidaturas de deputados estaduais do Partido dos Trabalhadores". Atualmente, o PT tem quatro deputados no Legislativo estadual, figurando como quarta maior bancada (veja mais sobre as bancadas aqui).

Embora Santana não tenha citado os nomes que estão na mira da articulação, O POVO apurou com outra fonte petista que Nizo Costa (PSB) tem conversas abertas com o grupo do deputado federal José Guimarães, do qual Fernando Santana faz parte. O POVO entrou em contato com o político e aguarda retorno. A reportagem não conseguiu confirmar outro nome buscado.

Se o PT filiar Augusta, Júlio César e pelo menos mais um deputado, o partido passa a ser a segunda maior bancada da Casa, com sete representantes, atrás somente do PDT, este com 13.

Ao O POVO, Júlio César Filho frisou que está focado na liderança do governo, principal tarefa que desempenha no Legislativo. Ele admite haver o convite de dirigentes do PT, sem deixar de frisar que é filiado ao Cidadania.

"Inclusive, estaremos participando hoje (terça-feira, quando concedeu entrevista), às 18 horas, de uma reunião nacional do Cidadania, onde iremos definir três teses: se iremos federar com o Podemos, se iremos federar com o PSDB ou com o PDT. As teses apresentadas a nível nacional."

LEIA TAMBÉM: Entenda o que são as federações partidárias, que passam a valer nas eleições de 2022

Ainda conforme o líder do governo, a decisão será tomada somente no momento em que o calendário permitir, com a chegada das janelas partidárias.



Calendário

Parlamentares em geral devem mesmo empurrar para mais tarde negociações relativas a trocas de partido. A janela partidária acaba dia 1º de abril. Já o prazo para fechamento de federações - quando partidos atuarão como um - vai até 31 de maio.

Para que cada troca se consolide, será importante que os envolvidos nelas considerem politicamente vantajosas as negociações que estarão em andamentos para a formação destas federações. Em outras palavras, com base no andamento dos diálogos para formação de federações, os parlamentares vão julgar o que é melhor: sair ou permanecer onde estão.

Tags