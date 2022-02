Camilo e aliados visitam obras na Uece do hospital que deverá ser o maior do Ceará

Segundo o governador, o cronograma de obras está acima do previsto, com quase metade das estruturas concluidas. Com previsão de entrega para dezembro deste ano, o Executivo já está realizando uma série de licintações para permitir o acesso ao hospital

O governador Camilo Santana (PT) esteve, nesta terça-feira, 15, nas obras do Hospital Universitário do Ceará, no campus do Itaperi, da Universidade Estadual do Ceará (Uece). O terreno pertence à universidade e tem acesso pela rua Betel, próximo à rua Holanda. O hospital deverá ser o maior do Ceará. A unidade de saúde teve ordem de serviço assinada no dia 27 de janeiro e possui e tem entrega prevista até dezembro ainda de 2022.

"O cronograma está acima do previsto, está quase na metade de sua conclusão. O primeiro bloco está praticamente na fase de divisórias, com todas as instalações elétricas, hidráulicas e todas estruturas prontas. Até dezembro desse ano a gente conclui e entrega esse hospital", adiantou o governador. Nas redes sociais, o petista disse que a construção está com 42% de execução.

Apresentei hoje, aos deputados estaduais, as obras do Hospital Universitário do Ceará, na Uece. A construção está com 42% de execução. Com 655 leitos, a unidade de saúde será a maior do estado e contará com todas as especialidades médicas. #AvançandoJuntos #OtrabalhoNaoPara pic.twitter.com/vs5Y4Sf0dw

February 15, 2022

O equipamento ocupará área de 79,5 mil metros quadrados e terá 655 leitos. O projeto prevê um edifício de três torres — clínica, cirúrgica e materno-infantil. Serão sete pavimentos abrangendo mais de 30 especialidades. O equipamento contará ainda com um heliponto e tem entrega prevista para 2022.

Segundo Camilo, o governo já está realizando uma série de licitações para permitir o acesso ao hospital. "Teremos uma avenida dupla para dar toda a conectividade e facilidade do tráfego, principalmente das ambulâncias, e já vamos, no segundo semestre, começar a urbanização e torno do hospital", apontou o petista.

No fim do ano passado, o hospital tornou-se alvo de divergências entre a bancada federal de 22 deputados federais e três senadores do Ceará. Governistas e oposição não chegaram a um consenso sobre o destino das emendas de bancada do Estado (R$ 213 milhões) e resolveram dividir igualmente o valor em contas de R$ 8,7 milhões.

Na ocasião, o chefe de Executivo estadual esteve acompanhado de parlamentares da base aliada e de dois pré-candidatos à sua sucessão ao Palácio da Abolição: vice-governadora Izolda Cela (PDT) e o presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão.

Com informações do repórter Carlos Holanda

