Comentarista pró-Bolsonaro faz saudação nazista e ri em TV aberta

Adrilles Jorge, do canal Jovem Pan News, usou variação do gesto feito por Hitler, e riu da reação constrangida dos colegas; apresentador do programa Opinião, William Travassos, chamou ato de "surreal"

O ex-BBB e comentarista político da Jovem Pan News Adrilles Jorge usou um gesto nazista em rede nacional nessa terça-feira, 8. No fim de sua fala no programa Opinião, no canal de TV, Adrilles fez uma variação do "sieg heil", saudação usada por Hitler e seus apoiadores.

O gesto usado por Adrilles não é o formato mais conhecido da saudação nazista, com o braço estendido à altura da cabeça. O movimento feito pelo comentarista, com o braço flexionado e a mão aberta à altura do rosto, era realizado por Hitler e pelo ministro da Propaganda nazista, Joseph Goebbels, após discursarem, como resposta à saudação feita pelo público.

Adrilles Jorge na Jovem Pan fazendo uma saudação parecida com uma saudação nazista logo após comentar sobre nazismo.



Isso no mesmo dia em que Monark foi demitido por defender partido nazista e que Fiuza relacionou nazismo com passaporte vacinal.



E ai @JovemPanNews? pic.twitter.com/wSyvhvuVrk Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine February 9, 2022





Ao notar a reação constrangida do apresentador William Travassos e do jornalista Diogo Schelp, com quem debatia, o comentarista apenas riu. Travassos, que anunciava o fim do programa enquanto Adrilles se recusava a encerrar sua fala, desaprovou o gesto: "surreal, Adrilles", disse ele. A transmissão foi encerrada em seguida.

O tema do programa de debates foi a polêmica que repercutiu nesta terça-feira, sobre a defesa do podcaster Monark ao nazismo. Em episódio de seu programa, onde entrevistava os deputados Tabata Amaral (PSB) e e Kim Kataguiri (Podemos), ele defendeu a criação de um partido nazista no Brasil.

Ao longo do dia, marcas que patrocinavam o podcast anunciaram a retirada do apoio ao programa. Por fim, Monark foi demitido - segundo o Flow Estúdios, responsável pela produção, ele também será retirado da condição de sócio da empresa.

Monark publicou um vídeo pedindo desculpas e justificando que expressou a posição por embriaguez - durante o episódio, o apresentador e os convidados bebiam hidromel, um fermentado cujo teor alcoólico varia, chegando a, no máximo, 20%.

Apologia ao nazismo é crime no Brasil

A Lei Federal nº 7.716, de 1989, determina que a apologia ao nazismo é crime no Brasil. O texto, que descreve violações resultantes de preconceito por raça ou cor, define no artigo 20 a pena de reclusão para quem defenda ideais nazistas.

Em casos como o do podcast, é considerado que a propaganda foi realizada por meios de comunicação. A mesma compreensão pode ser utilizada para o gesto do comentarista, feito em canal de televisão aberta. Para estas situações, há agravante no crime, e o tempo máximo de prisão é de cinco anos.

