Monark se justifica após defender existência de partido nazista: "tava bêbado"

Monark, apresentador do Flow Podcast, pediu desculpas em vídeo publicado nas suas redes sociais nesta terça-feira, 8 de fevereiro

Monark, apresentador do Flow Podcast, pediu desculpas após defender existência de um partido nazista no Brasil. Em suas redes sociais, publicou um vídeo em que explicou: “Queria fazer esse vídeo só para pedir desculpas mesmo. Eu errei, a verdade é essa. Eu tava muito bêbado, eu fui defender uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos. Mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro”.

“Eu tava bêbado, eu falei de uma forma muito insensível com a comunidade judaica e eu peço perdão pela minha insensibilidade. Peço também um pouco de compreensão. São quatro horas de conversa”, pede ao público que lhe acompanha.

Ele afirma que, da maneira como se expressou, deu a entender que estava defendendo ideias “abomináveis”. “Peço desculpas à toda a comunidade judaica. Desculpas mesmo, não queria ser insensível, não foi minha intenção. Eu convido os principais representantes dessa comunidade para virem conversar comigo e me explicarem mais sobre toda a história”, finalizou.

O apresentador se envolveu em polêmica na segunda-feira, 7 de janeiro, depois que o Flow Podcast recebeu os deputados federais Kim Kataguiri e Tabata Amaral. Enquanto conversavam sobre autoritarismo, ele declarou: “Eu acho que tinha que ter partido nazista reconhecido pela lei”.

Tabata Amaral discordou: "Liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco". Ele respondeu: "As pessoas não têm direito de ser idiotas?".

"O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco", explicou Tabata. "De que forma? Quando é uma minoria não põe", questionou o apresentador. "De que forma? Vamos falar de holocausto?", lembrou a deputada.



