Em Juazeiro, Moro recebe busto de Padre Cícero das mãos de prefeito da cidade

O pré-candidato à Presidência Sergio Moro (Podemos) desembarcou em Juazeiro do Norte (CE) às 11 horas da manhã deste domingo, 5. Ainda no aeroporto da cidade, o ex-ministro recebeu um busto de Padre Cícero das mãos do prefeito Gledson Bezerra, colega de partido.



Em visita ao Ceará que se estende até a próxima terça-feira, 8, Moro foi recepcionado por lideranças do Podemos, como o senador Eduardo Girão e o empresário Geraldo Luciano, recém-filiado à sigla.

A passagem de Moro pelo estado coincidiu com roteiro do presidente Jair Bolsonaro (PL), que estará no Cariri na terça-feira, 8.



O chefe do Executivo vem ao Ceará dias depois de ter confundido a origem de Padre Cícero, atribuída por ele a Pernambuco e não ao estado. A gafe foi cometida por Bolsonaro em transmissão na última quinta-feira, 3.

Em sua última agenda em Juazeiro do Norte, em agosto do ano passado, Bolsonaro também foi presenteado com uma estátua de Padre Cícero pelo prefeito Gledson Bezerra, que o apoiou no segundo turno da disputa presidencial de 2018. Agora, porém, o Podemos, partido ao qual pertence, tem candidatura ao Planalto.



Do aeroporto de Juazeiro, Moro segue para o horto municipal. Em seguida, faz pausa para encontro com apoiadores e almoço. Uma coletiva de imprensa está prevista para as 14h30min.

Na terça-feira, 8 de fevereiro, o ex-ministro deverá estar em Fortaleza para o lançamento do seu livro - "Contra o Sistema da Corrupção" -, que fala sobre sua atuação como juiz na Operação Lava Jato. Na agenda, estão previstas ainda visitas a Crato, Barbalha, Limoeiro do Norte e Morada Nova.

Moro se filiou ao Podemos no último dia 10 de novembro. Desde então, com discurso de oposição tanto ao presidente Jair Bolsonaro (PL) como ao ex-presidente Lula (PT), o ex-juiz tenta se viabilizar como terceira via na disputa pelo Palácio do Planalto. Na última pesquisa Datafolha, Moro aparece com 9% das intenções de voto, em terceiro lugar. Para tentar crescer na preferência do eleitorado, ele tem intensificado viagens pelas principais cidades do País e participado de entrevistas em diversos veículos de comunicação. (Colaborou Marcela Tosi)

