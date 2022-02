"Faz parte da democracia", diz Camilo sobre Moro e Bolsonaro no Ceará

O governador Camilo Santana (PT) foi sucinto ao comentar a vinda do ex-ministro Sergio Moro (Podemos) e do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Ceará, estado onde Ciro Gomes (PDT) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seus principais aliados, são bem votados. "Faz parte, né? Faz parte da democracia", disse Camilo ao O POVO. Cercado de aliados, ele inaugurou na manhã deste sábado, 5, um polo de lazer com areninha no bairro São João do Tauape, na avenida Raul Barbosa.

Moro aterrissa neste domingo, 6, no Ceará, precisamente em Juazeiro do Norte, "para conhecer a terra de Padre Cícero". Fez questão de frisar que a viagem foi planejada há semanas. Depois, passa por Fortaleza. Bolsonaro chega terça-feira, 8, e, além de Juazeiro, vai também a Jati.

Moro disse que a viagem foi planejada antecipadamente porque na última quinta-feira, 3, Bolsonaro errou a origem do sacerdote católico cultuado pelos juazeirenses, vinculando-o a Pernambuco. Ao cobrar assessores nordestinos a informação correta sobre o cearense, os chamou de "pau de arara".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No domingo, estarei em Juazeiro do Norte, no Ceará, para conhecer a terra de Padre Cícero. Ele nasceu em Crato, mas fez sua vida em Juazeiro. Viagem planejada há semanas. — Sergio Moro (@SF_Moro) February 5, 2022

Tags