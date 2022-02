De olho nas eleições, Moro chega ao Ceará em clima de Clássico Rei

O ex-ministro recebeu do senador Eduardo Girão camisas do Fortaleza e do Ceará

O ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro (Podemos) chega ao Ceará neste domingo, 6, ainda no clima da realização do primeiro Clássico Rei do ano. Em foto divulgada nas redes sociais, o senador Eduardo Girão (Podemos) e esposa Márcia Girão presentearam o ex-ministro com os uniformes oficiais do Ceará e do Fortaleza. O jogo pela Copa do Nordeste acontece neste sábado, 17h45min.

Nesse domingo, Moro - pré-candidato a presidente da República - passa por Juazeiro do Norte, cidade governada por Glêdson Bezerra, único prefeito de seu partido no comando de um município cearense. Na terça-feira, 8 de fevereiro, o ex-ministro deverá estar em Fortaleza para o lançamento do seu livro - Contra o Sistema da Corrupção -, que fala sobre sua atuação como juiz na Operação Lava Jato. Na agenda, estão previstas ainda visitas a Crato, Barbalha, Limoeiro do Norte e Morada Nova.

Moro se filiou ao Podemos no último dia 10 de novembro. Desde então, com discurso de oposição tanto ao presidente Jair Bolsonaro (PL) como ao ex-presidente Lula (PT), o ex-juiz tenta se viabilizar como terceira via na disputa pelo Palácio do Planalto. Na última pesquisa Datafolha, Moro aparece com 9% das intenções de voto, em terceiro lugar. Para tentar crescer na preferência do eleitorado, ele tem intensificado viagens pelas principais cidades do País e participado de entrevistas em diversos veículos de comunicação.

Nesta semana, o Ceará também recebe o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem viagem marcada para o Estado na terça-feira, 8 de fevereiro. Ele irá a Jati, onde participa de ato de retomada da liberação das águas da transposição do rio São Francisco para o Cinturão das Águas.