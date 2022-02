"Os reais adversários são Lula e Bolsonaro", diz Moro sobre evitar debate com Ciro

De passagem por Juazeiro, Sergio Moro visitou horto onde fica estátua de Padre Cícero. Ex-ministro criticou Lula e Bolsonaro e evitou polemizar com Ciro Gomes

Em visita a Juazeiro do Norte neste domingo, 6, o ex-ministro da Justiça e pré-candidato Sergio Moro (Podemos) afirmou que não considera Ciro Gomes (PDT) como um adversário direto na disputa eleitoral pela Presidência.



“Acho que os reais adversários são Lula e Bolsonaro. Nós queremos romper essa polarização. Porque o Brasil não é isso, essa polarização tem feito as pessoas se dividirem entre amigo e inimigo, como se o mundo pudesse ser dividido entre petistas e bolsonaristas”, respondeu o ex-juiz, que visita o Ceará pela primeira vez desde que se colocou como alternativa na corrida ao Planalto.



Ao lado do senador Eduardo Girão e do prefeito de Juazeiro Gledson Bezerra, ambos do Podemos, Moro fez referência a seu crescimento nas pesquisas de intenção de voto, nas quais aparece empatado ou à frente de Ciro.



“Já estamos em terceiro lugar”, declarou, “e nosso projeto tem esse potencial de atender aqueles que não querem nem Lula e nem Bolsonaro, e esse é nosso foco”.



Pelas redes sociais e em entrevistas, Ciro tem desafiado Moro a debater questões que considera importantes e temas que devem se impor na campanha eleitoral, como crescimento econômico e saúde. O ex-juiz, no entanto, tem evitado responder diretamente a Ciro.



A agenda de Moro ao Ceará se estende até a próxima terça-feira, 8, quando participa de evento de lançamento de livro em Fortaleza. No mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro (PL) passa pela região do Cariri cearense, onde acompanha trecho de obra da transposição.