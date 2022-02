Bolsonaro e Moro visitam Ceará no mesmo dia, na terça-feira, 8

Ex-aliados e hoje adversários, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro (Podemos) estarão no Ceará no mesmo dia. A viagem de Moro tinha data marcada desde o início do ano e Bolsonaro confirmou nessa sexta-feira, 4. Ambos passarão pela região do Cariri.

O ex-juiz chega no domingo, 6 a Juazeiro do Norte. No dia em que Bolsonaro irá a Jati, na terça-feira, terça-feira, 8 de fevereiro, o ex-ministro já estará em Fortaleza. Bolsonaro irá para ato que marcará a retomada da liberação das águas da transposição do rio São Francisco para o Cinturão das Águas, conforme havia antecipado em janeiro o colunista do O POVO Carlos Mazza.

Moro e Bolsonaro são pré-candidatos a presidente da República nas eleições de outubro. Moro foi ministro da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro por um ano e quatro meses.

Eles visitam o reduto político de outro pré-candidato a presidente, Ciro Gomes (PDT). E onde também tem muita força o atual líder das pesquisas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

