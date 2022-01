Camilo anuncia gratificação para secretários escolares e assessores financeiros

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, nesta terça-feira, 25, durante live semanal, a criação de uma gratificação para assessores financeiros e secretários escolares da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc). Segundo o líder do governo na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), a medida já foi encaminhada por meio de projeto de lei à Casa, e será avaliada pelos deputados após o retorno do recesso, em fevereiro.

Educação é prioridade no Ceará! O governador @CamiloSantanaCE anunciou a gratificação para os secretários escolares e assessores financeiros. Serão 1.473 beneficiados. A mensagem será enviada para a @Assembleia_CE e vamos trabalhar para garantir a sua aprovação.#lideranca — Dep. Julinho (@dep_julinho) January 25, 2022

Durante sua transmissão, o petista também comunicou o reajuste aos agentes rurais da Ematerce. “Autorizei que os agentes rurais de nível superior, que antes ganhavam R$ 2.700, passarão a ganhar R$ 3.510. É um aumento entre 25% e 30%. E para os agentes rurais de ensino médio, que era R$ 1.200, passa a ser R$ 1.600. É um reconhecimento ao trabalho de vocês”, disse Camilo.



