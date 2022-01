Jogo Político entrevista o deputado federal Denis Bezerra; assista ao vivo

Entre os temas a serem discutidos, estão o possível apoio do PSB à candidatura presidencial de Lula e a morte do escritor Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo

O programa Jogo Político, desta terça-feira, 25, entrevista o deputado federal Denis Bezerra (PSB-CE). A edição discutirá as negociações entre o ex-presidente Lula e socialistas na formação de uma chapa para as eleições de outubro, tendo ex-governador Geraldo Alckmin com vice do petista. Outra tema que será abordado é a morte do escritor Olavo de Carvalho. Qual deverá ser o impacto desse fato para o futuro do bolsonarismo?

Acompanhe ao vivo:

Com o jornalista Érico Firmo, o quadro "Histórias do Poder" desta semana fala sobre a trajetória de Leonel Brizola, uma das grandes lideranças da esquerda brasileira. No dia dia 22 de janeiro, o político completaria 100 anos de idade. Seu nome é marca permanente na história do Partido Democrático Trabalhista (PDT).

No "Alguém me Disse", comandado por Guálter George, serão abordadas as negociações entre PT e PDT para manter palanque conjunto no Ceará em 2022 e a sucessão de Camilo Santana (PT) para o Palácio da Abolição. No sexta, 21, a aliança entre os partidos no estado foi estremecida após novas críticas de Ciro Gomes ao ex-presidente Lula, durante ato de pré-campanha do pedetista.