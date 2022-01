Ex-primeira-dama, Natália Herculano quer se candidatar a deputada em 2022

Ex-primeira-dama de Fortaleza, Natália Herculano trabalha com a possibilidade de estrear na política em 2022. Ela afirma ao O POVO que está no "aguardo de algumas definições". No entanto, diz: "posso lhe adiantar que a intenção é real." A disputa seria por uma das 46 cadeiras da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE).

Ex-esposa do atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), Natália apareceu na campanha do pedetista ao Paço Municipal, em 2020, ao lado da cachorra Marion. Foram presenças recorrentes nas peças de campanha do pedetista. No Instagram, há uma página em apoio a ela, intitulada "time Natália Herculano", cuja primeira publicação é de dezembro de 2020.

Questionada se a postulação, se vier a se confirmar, seria pelo PDT ou outro partido, ela respondeu que certamente por alguma sigla aliada ao PDT no plano estadual. Natália é enfermeira de formação. Participou de atividades sociais e de inclusão no Legislativo estadual no período em que o então marido presidiu a AL-CE. Ela foi presidente de honra do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense.

