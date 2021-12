Exclusivo: Tasso Jereissati diz que Capitão Wagner é decepção para ele

O senador Tasso Jereissati (PSDB) é o entrevistado das Páginas Azuis do O POVO na próxima segunda-feira, 3. Atualmente licenciado, ele chega ao último ano de mandato e não projeta ser candidato novamente. Na entrevista ao jornalista Henrique Araújo, o homem que foi três vezes governador do Ceará fala do que pretende para quando não exercer mais mandatos — ele evita falar em aposentadoria.

Tasso comenta as perspectivas para o PSDB no Brasil e no Ceará, da relação com os irmãos Ferreira Gomes. Analisa a política no Ceará e faz avaliação do governo do petista Camilo Santana (PT) e do prefeito José Sarto (PDT), em Fortaleza. Fala também das eleições do próximo ano.

Sobre o assunto Retrospectiva 2021: o ano no Brasil resumido em 40 frases de Bolsonaro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O senador fala sobre Capitão Wagner (Pros), de quem foi aliado nas eleições de 2014, 2016 e 2018. Tasso fala da esperança que já depositou no hoje deputado federal, mas aponta seu desapontamento. Ele menciona a relação de Wagner com o presidente Jair Bolsonaro e momentos ocorridos durante a pandemia de Covid-19, quando o presidente visitou o Estado e promoveu aglomerações em Tianguá e Caucaia, no início deste ano. Apesar disso, Tasso afirma não se arrepender do apoio no passado, mas lamenta o rumo trilhado pelo ex-aliado, que se lançou pré-candidato a governador.

O tucano também comenta a saída de Geraldo Alckmin do PSDB e o que acha da aproximação do ex-governador de São Paulo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A entrevista de Tasso será publicada no O POVO de segunda-feira. Assinantes terão acesso antecipado no domingo, no O POVO Mais.