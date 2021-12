Guaramiranga terá cobrança de taxa para entrada de turistas em 2022

A prefeitura do município sancionou nesta quarta-feira, um projeto de lei que admite a cobrança R$ 12. Alguns grupos terão isenção da taxa.

A Prefeitura de Guaramiranga sancionou, nesta quarta-feira, 29, uma lei que prevê a cobrança de taxa de R$ 12 para o ingresso de turistas no município. De acordo com a mensagem aprovada, o pagamento será feito por pessoa e para um período de até cinco dias de permanência. A cada dia excedido, caberá uma cobrança diária extra de R$ 3.

A Taxa de Turismo Sustentável, como será chamada a cobrança, ainda não está sendo cobrada. A previsão de início é para o segundo semestre de 2022. Os valores arrecadados devem ser utilizados para a manutenção ambiental e para requalificação de infraestrutura do município serrano.

Cobrança similar é feita para a entrada de turistas na vila de Jericoacoara (R$ 30). Com a lei em vigor, Guaramiranga será o segundo município cearense com taxa do tipo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alguns grupos terão isenção da taxa, dentre eles: moradores do município e parentes (até 3º grau); crianças de até 12 anos e idosos acima de 60 anos; deficientes físicos; e moradores de cidades da região do Maciço de Baturité.

Tags