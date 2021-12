Lia Gomes, irmã de Ciro e Cid, entrega secretaria para disputar eleições em 2022

A médica Lia Ferreira Gomes oficializou, nesta quinta-feira, 30, o seu afastamento do cargo de titular da Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, do Governo do Estado. ela ocupava o cargo desde março de 2019. O comunicado foi entregue a Casa Civil nesta manhã.



Irmã do presidenciável Ciro Gomes e do senador Cid Gomes, ambos do PDT, Lia deve investir na pré-candidatura a deputada estadual nas eleições de 2022 pelo mesmo partido. Ela chegou a tentar a vaga em 2018, porém, não foi eleita. A ex-secretária se antecipou à determinação do governador Camilo Santana (PT) que solicitou que todos aqueles ocupantes de cargos que queiram disputar a eleição do ano que vem se desvinculem até 31 de dezembro.

Nesta quarta-feira, 29, o secretário estadual do Desenvolvimento Agrário, Francisco De Assis Diniz, também oficializou seu afastamento. O metalúrgico e bacharel em Direito e História também está incluído no grupo de secretários que devem concorrer a cargo eletivo em 2022.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ação faz parte de uma estratégia dos Ferreira Gomes de recolocar um nome da família na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) desde a saída de Ivo Gomes (PDT). Em 2016, o pedetista saiu do Legislativo cearense para tentar as eleições da Prefeitura de Sobral, eleito com 51,44% dos votos (57.908).





Tags