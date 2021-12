O que o cearense acha do governo Bolsonaro: 25% aprovam e 73% desaprovam

Pesquisa Opnus avaliou o desempenho do prefeito de Fortaleza, governador do Ceará e do presidente da República entre os cearenses

Ao final do terceiro ano de mandato, o presidente Jair Bolsonaro não é bem avaliado pela maior parte da população do Ceará, de acordo com números da pesquisa Opnus, realizada em parceria com O POVO. O presidente tem 25% de aprovação. A desaprovação alcança 73%. Há 2% que não sabem ou não responderam.

Aprovação de Bolsonaro no Ceará (Foto: PESQUISA OPNUS)



Quanto à avaliação, há 6% que consideram o governo Bolsonaro ótimo e 11% consideram bom. A avaliação regular é feita por 21%. Há 12% que consideram o governo ruim. O conceito péssimo tem o maior percentual: 48%. Não sabem e não responderam 2% dos entrevistados.

Avaliação do governo Bolsonaro no Ceará (Foto: PESQUISA OPNUS)



O Opnus ouviu 2.200 pessoas em 101 municípios do Ceará, entre os dias 4 e 11 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa também avaliou o desempenho da administração do prefeito José Sarto (PDT) em Fortaleza. Confira como foi o resultado.

E foi avaliado ainda o desempenho da administração do governador Camilo Santana. Confira como foi o resultado.

