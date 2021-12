Moro se nega a debater com Ciro enquanto o pedetista mantiver "postura ofensiva"

Ex-ministro da Justiça foi convidado a debater com Ciro Gomes em programa jornalístico, mas resistiu a oferta alegando postura "ofensiva e agressiva" do opositor

O ex-juiz e atual pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos, Sérgio Moro, foi convidado, nesta segunda, 20, a debater com o também presidenciável Ciro Gomes (PDT). Contudo, o ex-ministro da Justiça respondeu que não aceitaria a proposta enquanto o ex-governador do Ceará mantiver uma postura que Moro considera “ofensiva e agressiva”. A declaração foi feita ao canal MyNews. O embate entre os dois políticos seria realizado no programa Diálogos, do canal.

“O Ciro, primeiro, tem que largar essa postura dele ofensiva, agressiva, para dialogar”, disse o pré-candidato. Nas redes sociais, a resposta de Moro tem sido usada por apoiadores de Ciro para chamar o ex-ministro de “medroso”.

December 21, 2021

Durante a conversa, Moro ainda alegou que seu projeto de governo ainda está em construção e deve apresentar propostas em breve, mas não aceitou fazê-lo no mesmo espaço que o pedetista, como sugeriu a emissora. “Não me abstenho de detalhar e de discutir, embora vamos colocar que é um programa em discussão”, ressaltou.

“Se for entrar em um diálogo com alguém que começa ofendendo, como ele tem feito, daí não é debate. Não agrega em nada!”, enfatizou Moro.



