Câmara aprova reajuste salarial de 11% para servidores municipais de Fortaleza

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou, nesta terça-feira, 21, o projeto de lei que promove o reajuste salarial dos servidores municipais em 11%. A medida, proposta pela prefeitura, foi votada em regime de urgência e aprovada durante sessão extraordinária.

O reajuste, referente ao índice de revisão geral dos salários para o ano de 2022, será escalonado, com 4% em fevereiro próximo, outros 4% em agosto e, finalmente, 3% em dezembro do próximo ano, com valores retroativos a 1º de janeiro do ano que vem.

O reajuste valerá tanto para servidores ativos quanto para aposentados e pensionistas, e representa acréscimo de R$ 500 milhões na folha de pagamento de 2022.

A proposta ainda foi alvo de protestos de servidores que chegaram a ocupar o legislativo municipal nesta terça em crítica, principalmente, ao parcelamento do reajuste. As informações são da coluna de Carlos Mazza.

Em justificativa, a administração do prefeito José Sarto (PDT) afirma que a revisão geral objetiva repor totalmente a inflação correspondente ao ano de 2021 e é resultado do entendimento promovido na Mesa Central de Negociação com os sindicatos representantes dos servidores municipais.

A gestão também pontua que foi observada a disponibilidade financeira e orçamentária dos cofres públicos, para implementar a medida “sem prejuízo da execução de políticas públicas voltadas aos direitos e garantias fundamentais da população”.



