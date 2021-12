Glêdson Bezerra faz flexões de braço em evento com a Guarda Municipal de Juazeiro do Norte

A cena lembrou um momento similar protagonizado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), no primeiro ano de gestão do atual governo federal

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), realizou flexões de braço, exercício também chamado de “apoio de frente”, durante a entrega de novos fardamentos aos agentes da Guarda Civil de Juazeiro do Norte, na última segunda-feira, 20. Ao lado do prefeito aparece o secretário de Segurança Pública da cidade, Doriam Lucena.

“Depois da entrega (dos uniformes), relembrei um pouquinho do tempo de recrutamento e, ao lado dos nossos combatentes, pagamos 11! Pra quem já está há mais de cinco anos longe da academia, até que não foi tão ruim!”, escreveu o Glêdson nas redes sociais.

A cena relembra um momento protagonizado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), em 2019, primeiro ano de gestão do atual governo federal.

Doria e Bolsonaro fizeram apoios de frente em uma pista do Centro Paraolímpico Brasileiro; localizado na Zona Sul de São Paulo. À época, Bolsonaro e Doria ainda não haviam cortado relações. Hoje são rivais políticos e devem disputar o voto em 2022.