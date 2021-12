Pesquisa Ceará: governador Camilo Santana tem 78% de aprovação

Governador chega ao fim do sétimo ano de mandato com boa avaliação

No fim do sétimo ano de mandato, o governador Camilo Santana (PT) é aprovado por 78% da população, conforme a pesquisa do Instituto Opnus, feita em parceria com O POVO. A desaprovação do governador é de 18%. Não sabem e não responderam 4% dos entrevistados.

Aprovação e desaprovação do governador Camilo Santana (Foto: Pesquisa Opnus)



Quando questionados sobre como avaliam a administração Camilo Santana, 21% consideraram o governo ótimo e 37% disseram que é bom. Avaliação regular foi feita por 27%. O governo é ruim para 3% e 7% o consideram péssimo. Houve 4% que disseram não saber ou não responderam.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Avaliação do governador Camilo Santana (Foto: Pesquisa Opnus)



O Opnus ouviu 2.200 pessoas em 101 municípios do Ceará, entre os dias 4 e 11 de dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa também avaliou o desempenho da administração do prefeito José Sarto (PDT) em Fortaleza. Confira como foi o resultado.

Sobre o assunto Olavo de Carvalho sobre chances de Bolsonaro em 2022: "Briga perdida"

Glêdson Bezerra faz flexões de braço em evento com a Guarda Municipal de Juazeiro do Norte

"2022 será um ano de várias entregas", promete Camilo em última reunião do ano com secretariado

Pedro Barbosa, responsável técnico pela pesquisa Opnus, destaca que Camilo finaliza sete anos de mandato com boa avaliação. Ele acredita que o desempenho é em grande parte explicado pela forma como o governador se portou no enfrentamento à pandemia.

Ele aponta que a pesquisa é ainda muito influenciada pelo impacto da Covid-19. Segundo ele, o tema tinha perdido um pouco do peso, mas retornou com força em função da variante Ômicron e o temor de uma nova onda.

Sobre o assunto Operação da Polícia Federal sobre Castelão tem Cid e Ciro Gomes como alvos

Bolsonaro responde a Ciro e Cid Gomes e nega interferência na PF: "Não existe isso aí"

O governador Camilo Santana sinaliza que deve se desincompatibilizar do cargo em abril, para concorrer a senador, e deixar o cargo para a vice-governadora Izolda Cela (PDT).

Tags