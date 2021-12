Blogueira é intimada após denúncia de Eduardo Bolsonaro

A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) do Rio de Janeiro intimou a blogueira Maria Cristina Fontes de Mattos, também conhecida como Tininha Mattos, para prestar depoimento na próxima sexta-feira, 10, após uma denúncia de ameaça de “facada” e incitação à violência contra a família do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL).

A intimação cita crime contra a Segurança Nacional e atendeu a um pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) para apurar supostos crimes contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), ocorridos em março. No parecer, o promotor André Luís Cardoso pede que a delegacia especializada faça diligências após uma denúncia de ameaça e incitação à violência. Segundo o G1, o documento não detalha como a ameaça foi feita nas redes sociais.

Na ocasião, Tininha Mattos, como se apresenta nas redes, gravou uma sequência de vídeos nos quais se lamenta por ter chegado atrasada ao trabalho e, consequentemente, ter perdido a oportunidade de encontrar Jair Bolsonaro e os filhos, que cumpriam agenda no mesmo endereço. Nos vídeos, ela conta que perdeu a oportunidade de fazer um escândalo e que "ia dar outra facada" em Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro (PSL) ingressou em março com ação de indenização por danos morais contra a empresária Maria Cristina Fontes de Mattos. A defesa do parlamentar, assinada pela advogada Karina Kufa, da Kufa Advocacia, alega que, em 1º de março, a empresária publicou em sua conta no Instagram uma série de stories com conteúdo ofensivo.

A defesa da blogueira, por sua vez, afirma em nota que sua cliente falou sobre a facada em tom de brincadeira e de forma irônica. Ainda segundo Oliveira, o próprio Eduardo Bolsonaro teria concordado, durante uma audiência de conciliação, que Maria Cristina não cometeu crime.

